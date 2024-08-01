В НАПК составили шесть админпротоколов относительно судей и уже направили в местные общие суды

Начиная с февраля в НАПК составили шесть протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении судей.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что начиная с февраля 2024 составили шесть протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении пяти судей местных и апелляционных судов Днепропетровской, Николаевской, Киевской и Черниговской областей.

Отмечается, что четыре протокола составлены за несвоевременное представление без уважительных причин ежегодных деклараций (ч. 1 ст. 172-6 КУоАП) и два протокола – за несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП).

Протоколы и другие материалы направлены в соответствии с требованиями ст. 257-1 КУоАП, в местные общие суды по месту совершения правонарушений для рассмотрения дела.

Как отмечают в НАПК, законодательство предусматривает особую процедуру составления протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении судей – их вправе составлять исключительно Глава и заместитель Главы Национального агентства.

За несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В то же время за несообщение или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии – штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Сведения о лицах, которых привлечено к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, вносятся в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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