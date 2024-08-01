Что является страховым случаем при наступлении несчастных случаев или острых профзаболеваний: разъяснение

В случае страхового случая выплаты компенсаций застрахованному лицу или лицам, имеющим соответствующие права, осуществляет Пенсионный фонд.

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области сообщает, что является страховым случаем при наступлении несчастных случаев или острых профзаболеваний.

Отмечается, что в случае наступления несчастного случая, острого профессионального заболевания (отравления) с работником в процессе выполнения им трудовых обязанностей, в результате которых причинен вред здоровью или наступила его смерть, руководителем предприятия (учреждения, организации), в интересах которого выполнялись работы, предоставляется сообщение о несчастном случае и/или острое профессиональное заболевание (отравление).

Работодатель обязан в случае получения информации о несчастном случае и/или остром профессиональном заболевании (отравлении) от непосредственного руководителя работ, сообщения от учреждения здравоохранения, заявления потерпевшего, членов его семьи или уполномоченного им лица и т.д. в течение суток сообщить об этом предприятиям (учреждениям, организациям), указанным в абзацах 4-9 п. 8 этого Порядка, с использованием средств связи и не позднее следующего рабочего дня предоставить на бумажном носителе уведомление (согласно приложению 2 к Порядку).

Требования к предоставлению сообщения определены в Порядке расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ № 337 от 17.04.2019.

Страховым случаем по социальному страхованию от несчастного случая считается несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание (в том числе установленное или выявленное в период, когда потерпевший не состоял в трудовых отношениях с предприятием, на котором он заболел), вызвавших застрахованное лицо профессионально обусловленное психическую травму; произошедший несчастный случай или профессиональное заболевание, возникшее вследствие нарушения застрахованным лицом нормативных актов об охране труда.

К лицам, считающимся застрахованным и подлежащим страхованию от несчастного случая, относятся:

лица, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности являющихся резидентами Дия Сити, в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или физических лиц, а также избранные на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в других органах, физические лица — предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего, последипломного образования, вовлеченные в любые работы во время, перед или после занятий, во время занятий, когда они приобретают профессиональные навыки, в период прохождения производственной практики (стажировки), выполнения работ на предприятиях

Нанесение вреда еще не родившемуся ребенку вследствие травмирования женщины на производстве или ее профессионального заболевания во время беременности, в связи с чем ребенок родился с инвалидностью, приравнивается к несчастному случаю, произошедшему с застрахованным лицом. Такой ребенок в соответствии с медицинским заключением считается застрахованным и до 18 лет или до окончания учебы, но не более чем до достижения им 23 лет, ему оказывается помощь за счет общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая.

Добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного крестьянского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.

В случае наступления страхового случая страховые выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим право на это, выплачивает ПФУ.

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