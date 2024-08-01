Что является страховым случаем при наступлении несчастных случаев или острых профзаболеваний: разъяснение

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области сообщает, что является страховым случаем при наступлении несчастных случаев или острых профзаболеваний.
Отмечается, что в случае наступления несчастного случая, острого профессионального заболевания (отравления) с работником в процессе выполнения им трудовых обязанностей, в результате которых причинен вред здоровью или наступила его смерть, руководителем предприятия (учреждения, организации), в интересах которого выполнялись работы, предоставляется сообщение о несчастном случае и/или острое профессиональное заболевание (отравление).
Работодатель обязан в случае получения информации о несчастном случае и/или остром профессиональном заболевании (отравлении) от непосредственного руководителя работ, сообщения от учреждения здравоохранения, заявления потерпевшего, членов его семьи или уполномоченного им лица и т.д. в течение суток сообщить об этом предприятиям (учреждениям, организациям), указанным в абзацах 4-9 п. 8 этого Порядка, с использованием средств связи и не позднее следующего рабочего дня предоставить на бумажном носителе уведомление (согласно приложению 2 к Порядку).
Требования к предоставлению сообщения определены в Порядке расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ № 337 от 17.04.2019.
Страховым случаем по социальному страхованию от несчастного случая считается несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание (в том числе установленное или выявленное в период, когда потерпевший не состоял в трудовых отношениях с предприятием, на котором он заболел), вызвавших застрахованное лицо профессионально обусловленное психическую травму; произошедший несчастный случай или профессиональное заболевание, возникшее вследствие нарушения застрахованным лицом нормативных актов об охране труда.
К лицам, считающимся застрахованным и подлежащим страхованию от несчастного случая, относятся:
Нанесение вреда еще не родившемуся ребенку вследствие травмирования женщины на производстве или ее профессионального заболевания во время беременности, в связи с чем ребенок родился с инвалидностью, приравнивается к несчастному случаю, произошедшему с застрахованным лицом. Такой ребенок в соответствии с медицинским заключением считается застрахованным и до 18 лет или до окончания учебы, но не более чем до достижения им 23 лет, ему оказывается помощь за счет общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая.
Добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного крестьянского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.
В случае наступления страхового случая страховые выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим право на это, выплачивает ПФУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.