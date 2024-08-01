В Киеве будут судить женщину, которая убила именинника во время празднования

Во время конфликта женщина ударила мужчину ножом в шею.

В Киеве в суд передано дело женщины, которая во время празднования дня рождения убила именинника. Инцидент произошел в Оболонском районе в прошлом сентябре, сообщает полиция Киева.

По информации правоохранителей, во время празднования 56-летняя женщина устроила ссору с 66-летним мужчиной, который был именинником. В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в шею, после чего скрылась с места происшествия. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

Полиция быстро установила личность подозреваемой и задержала ее в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемую обвиняют в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд. Сейчас фигурантка находится под стражей, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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