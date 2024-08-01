У Києві судитимуть жінку, яка вбила іменинника під час святкування

Під час конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем у шию.

У Києві до суду передано справу жінки, яка під час святкування дня народження вбила іменинника. Інцидент стався в Оболонському районі минулого вересня, повідомляє поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, під час святкування 56-річна жінка влаштувала сварку з 66-річним чоловіком, який був іменинником. В ході конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем у шию, після чого втекла з місця події. Чоловік помер на місці від отриманого поранення.

Поліція швидко встановила особу підозрюваної і затримала її відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрювану звинувачують у умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду. Наразі фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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