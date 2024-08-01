$10 000 хабаря за вступ до університету та уникнення мобілізації: у Харкові викрили завідувача кафедри

44-річний завідувач кафедри обіцяв сприяти у безперешкодному вступі до навчального закладу на магістратуру.

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У Харкові правоохоронці викрили та повідомили підозру в отриманні неправомірної вигоди завідувачу кафедри державного університету.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, чоловік отримав неправомірну вигоду у розмірі 10 000 доларів. 44-річний завідувач кафедри обіцяв сприяти у безперешкодному вступі до навчального закладу на магістратуру.

«Навчання в університеті надавало можливість уникнення мобілізації до лав ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка вже затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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