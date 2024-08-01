МОН затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл — таблиця

Таблиця системи оцінювання охоплює 26 країн.

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Міністерство освіти і науки України ввело шкалу, яка уніфікує системи оцінювання різних країн з українською 12-бальною системою. Це нововведення допоможе учням безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення.

Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно.

Якщо моделі оцінювання відрізняються, МОН рекомендує виставляти оцінку на користь учня. Наприклад, якщо учень чи учениця отримав/-ла в Німеччині оцінку «1» (дуже добре), що відповідає українському високому рівню, можна виставляти найвищу оцінку — «12».

Країни, представлені в таблиці: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція. Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.

Таблиця у форматі Excel представлена нижче:

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