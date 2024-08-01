МОН утвердило систему перезачисления оценок из зарубежных школ — таблица

Таблица системы оценивания охватывает 26 стран.

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Министерство образования и науки Украины ввело шкалу, которая унифицирует системы оценивания разных стран с украинской 12-балльной системой. Это нововведение поможет ученикам бесперебойно продолжить обучение в Украине после возвращения.

Ученики могут перезачислять оценки по предметам, общим для обеих стран. Остальные предметы (украиноведческий компонент) они могут изучать в соответствии с модифицированными (сокращенными) программами и проходить оценивание дистанционно.

Если модели оценивания отличаются, МОН рекомендует выставлять оценку в пользу ученика. Например, если ученик или ученица получила в Германии оценку «1» (отлично), соответствующую украинскому высокому уровню, можно выставлять самую высокую оценку — «12».

Страны представлены в таблице: Словакия, Болгария, Литва, Бельгия, Финляндия, Турция, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, США, Латвия, Швеция, Австрия, Швейцария, Румыния, Норвегия, Канада, Германия, Польша, Чехия, Италия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия и Франция. Оценки, полученные в других странах, следует переводить по общей таблице.

Таблица в формате Excel представлена ​​ниже:

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