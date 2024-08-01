Практика судов
  1. В Украине

МОН утвердило систему перезачисления оценок из зарубежных школ — таблица

16:19, 1 августа 2024
Таблица системы оценивания охватывает 26 стран.
МОН утвердило систему перезачисления оценок из зарубежных школ — таблица
Источник фото: Yustinus Tjiuwanda / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины ввело шкалу, которая унифицирует системы оценивания разных стран с украинской 12-балльной системой. Это нововведение поможет ученикам бесперебойно продолжить обучение в Украине после возвращения.

Ученики могут перезачислять оценки по предметам, общим для обеих стран. Остальные предметы (украиноведческий компонент) они могут изучать в соответствии с модифицированными (сокращенными) программами и проходить оценивание дистанционно.

Если модели оценивания отличаются, МОН рекомендует выставлять оценку в пользу ученика. Например, если ученик или ученица получила в Германии оценку «1» (отлично), соответствующую украинскому высокому уровню, можно выставлять самую высокую оценку — «12».

Страны представлены в таблице: Словакия, Болгария, Литва, Бельгия, Финляндия, Турция, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, США, Латвия, Швеция, Австрия, Швейцария, Румыния, Норвегия, Канада, Германия, Польша, Чехия, Италия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия и Франция. Оценки, полученные в других странах, следует переводить по общей таблице.

Таблица в формате Excel представлена ​​ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные – позиции судов

Пришел обновить данные – получил штраф: правомерно ли ТЦК штрафует мужчин, которые до этого не стояли на учете или потеряли военный билет.

Государственные служащие продолжают увольняться с госслужбы, негативные кадровые тенденции усиливаются – НАДС

На государственной службе не хватает около 35 тысяч госслужащих.

Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.

80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно

Во время встречи с бизнесом, на которой обсуждалось повышение налогов, Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул критическую необходимость поиска 500 млрд на оборону.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Крусян
    Андрій Крусян
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду