Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно

12:16, 1 августа 2024
Во время встречи с бизнесом, на которой обсуждалось повышение налогов, Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул критическую необходимость поиска 500 млрд на оборону.
Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно
Источник фото: Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дополнительные ресурсы на оборону критически важны для поддержки защитников государства. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время встречи с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, состоявшейся 31 июля.

Поводом для этой встречи стал законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов, которым, в частности, предлагается, что вместо 1,5% из зарплаты граждане будут платить 5%. Также он установит обязанность уплаты военного сбора юрлицами в размере 1% дохода от какой-либо деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3-й и 4-й группы; военного сбора 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц ФЛП – плательщиками единого налога 1, 2 и 4 группы; военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП – плательщиками единого налога 3 группы и т.п.

Повышение налогов, как ранее отмечали в правительстве, это средство не остановить выплату зарплат военнослужащим. Ведь в бюджете Украины уже нет ресурса за счет урезания расходов. Если не будут найдены 500 млрд грн, в частности путем повышения налогов, уже в сентябре 2024 года могут быть перебои с денежными выплатами, ранее пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Дело в том, что уговорить западных партнеров снять табу на использование их денег на финансирование зарплат военным пока невозможно. При этом Украина ежемесячно тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн, каждый день – в среднем 5,6 млрд грн.

Итак, как отмечала председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять изменения в бюджет и подписать их до середины сентября.

Соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду.

В Минобороны подчеркнули, что основным вопросом встречи с бизнесом стало обеспечение финансовых ресурсов на нужды обороны на дополнительные 500 млрд. грн. Из этой суммы 60% средств планируется потратить на зарплаты военным. Еще 40% - на вооружение и критические нужды армии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе 185,8 млрд грн – закупку и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ, 147,2 млрд грн – ВСУ, 48, 2 млрд грн – Национальной гвардии, 41,9 млрд грн – Государственной пограничной службы, 40,7 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны, 15,2 млрд грн – Национальной полиции, 7,5 млрд грн – ГУР МО, 5,1 млрд грн – СБУ и т.д. Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

«Инициативы правительства и Минфина в этом вопросе чрезвычайно важны. Это поиск диалога и углубление доверия и сотрудничества с бизнесом. Наши защитники ежедневно сражаются за нашу независимость. Следовательно, государство должно обеспечить им наилучшие условия и ресурсы для выполнения их обязанностей», — отметил Рустем Умеров.

Диалог с бизнесом состоялся с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, главы профильного комитета ВРУ Даниила Гетманцева под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Участники встречи договорились о продолжении диалога на базе комитета Верховной Рады Украины по поиску наиболее эффективных решений.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно

Во время встречи с бизнесом, на которой обсуждалось повышение налогов, Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул критическую необходимость поиска 500 млрд на оборону.

Совет судей предлагает привязать зарплату работников аппаратов судов к размеру судейского вознаграждения

Прикрепление должностного оклада работников аппаратов судов в процентном размере к судейскому вознаграждению повысит размер зарплаты в аппаратах судов.

На зарплаты госслужащим, ГСЧС и социальные расходы – в Минфине сообщили, куда пойдут $3,9 млрд помощи от США

Первый транш из пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором Джо Байден подписал еще весной, наконец-то поступит в Украину.

Размер судейского вознаграждения необходимо повысить, хотя бы в прифронтовых областях – Совет судей Украины

Особенно в повышении размера судейского вознаграждения нуждаются судьи судов первой инстанции.

В парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов на бронирование

Как указывает автор законопроекта, работников предприятий, имеющих право на бронирование и приходящих в ТЦК, мобилизуют еще до оформления бронирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Крусян
    Андрій Крусян
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду