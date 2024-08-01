Совет судей предлагает привязать зарплату работников аппаратов судов к размеру судейского вознаграждения

Прикрепление должностного оклада работников аппаратов судов в процентном размере к судейскому вознаграждению повысит размер зарплаты в аппаратах судов.

Совет судей Украины предложил установить должностной оклад работников аппаратов судов в процентном размере к судейскому вознаграждению.

По мнению Совета судей, это позволит значительно повысить размер заработной платы в аппаратах судов.

Об этом 30 июля на совещании с участием народных депутатов, представителей Министерства финансов и Национального агентства по вопросам государственной службы (НАДС), рассказал председатель Совета судей Богдан Монич.

"Низкий уровень заработной платы работников аппаратов судей, особенно по сравнению с государственными служащими других органов государственной власти, чрезвычайно остро проявился во время войны. Следствием этого стал критический отток кадров. Поэтому одобрение предложения по установлению должностного оклада работников аппарата суда в процентном размере к судейскому вознаграждению, о котором Совет судей говорит не менее четырех лет, когда эта проблема начала нарастать, на наш взгляд является наиболее приемлемым вариантом урегулирования проблемы", - рассказал Богдан Монич.

Вместе с тем, как сообщил Богдан Монич уже на заседании Совета судей Украины 1 августа 2024 года, пока что предложения Совета судей не слишком воспринимаются Министерством финансов и Национальным агентством по вопросам государственной службы.

Минфин не в восторге от идеи Совета судей, исходя из финансовых соображений, в то время как в НАДС считают, что заработная плата государственных служащих должна рассчитываться исходя из одинаковых принципов и подходов, независимо от уровня государственных учреждений.

Напомним, что заработная плата в аппаратах судов первой и апелляционной инстанции существенно отличается и может составлять от 8 до 17 тыс. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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