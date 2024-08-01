РСУ пропонує прив'язати зарплату працівників апаратів судів до розміру суддівської винагороди

Встановлення посадового окладу працівників апаратів судів у відсотковому розмірі до суддівської винагороди підвищить розмір зарплати в апаратах судів.

Рада суддів України запропонувала встановити посадовий оклад працівників апарату суду у відсотковому розмірі до суддівської винагороди. На думку РСУ, це дозволить суттєво підвищити розмір заробітної плати в апаратах судів.

Про це 30 липня на нараді за участю народних депутатів, представників Міністерства фінансів та Національного агентства з питань державної служби (НАДС), розповів голова РСУ Богдан Моніч.

"Низький рівень заробітної плати працівників апаратів суддів, особливо у порівнянні з державними службовцями інших органів державної влади, надзвичайно гостро проявився під час війни. Наслідком став критичний відтік кадрів. Тому схвалення пропозиції щодо встановлення посадового окладу працівників апарату суду у відсотковому розмірі до суддівської винагороди, про який Рада суддів говорить щонайменше чотири роки, коли ця проблема почала наростати, на наш погляд є найбільш прийнятним варіантом врегулювання проблеми", - розповів голова РСУ.

Разом з тим, як повідомив Богдан Моніч вже на засіданні Ради суддів України 1 серпня 2024 року, поки що пропозиції РСУ не надто сприймаються Міністерством фінансів та Національним агентством з питань державної служби.

Мінфін не у захваті від ідеї РСУ з фінансових міркувань, тоді як в НАДС вважають, що заробітна плата державних службовців має розрахуватися за однаковими принципами та підходами, в незалежності від рівня державних установ.

Нагадаємо, що наразі заробітна плата в апаратах судів першої та апеляційної інстанції суттєво різниться і може складати від 8 до 17 тис. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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