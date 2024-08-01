З України до Швейцарії намагалися вивезти трипільську вазу віком 7 тисяч років

Київські митники вилучили культурну цінність.

Джерело фото: customs.gov.ua

Київські митники зупинили спробу незаконного вивезення до Швейцарії стародавньої трипільської вази віком близько 7 тисяч років. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке мешканка Київщини направила до Швейцарії, митники виявили керамічний виріб з ознаками старовини. Супровідні документи вказували на наявність одягу та подарунка, але виявлена ваза викликала підозру.

Експерти Національного музею історії України підтвердили, що виявлений предмет є частиною археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Ваза має розпис із стилізованими зміями та півовальними дугами, характерними для середини V тисячоліття до н.е. Подібні вироби походять із поселень в долині Дністра.

Митники зазначають, що згідно з чинним законодавством України, для вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи, яких у цьому випадку не було.

Київською митницею було складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Ваза вилучена для подальших процедур.

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