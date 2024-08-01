Двох порушників оштрафували на 34 тисячі гривень у рамках боротьби з «нелегальними» перевезеннями пасажирів

Перевізники разом мають сплатити 34 000 грн штрафу до бюджету.

Джерело фото: Укртрансбезпека

В Україні у рамках боротьби з «нелегальними» перевезеннями оштрафували двох перевізників пасажирів на 34 000 гривень.

Так, як повідомили в Укртрансбезпеці, під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт інспектори Відділу державного нагляду (контролю) у м. Києві зупинили автобус MERCEDES-BENZ, що здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Корсунь — Київ».

Як пишуть в Укртрансбезпеці, на момент перевірки у водія були відсутні: схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду. Крім того, автобус не був внесений до ЄКІС Укртрансбезпеки.

Також того ж дня інспектори зупинили транспортний засіб MERCEDES-BENZ, що здійснював нерегулярні пасажирські перевезення за маршрутом «Київ — Шацьк — Світязь».

Під час перевірки документів інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті виявили відсутність у водія договору з замовником транспортних послуг, документів про оплату транспортних послуг, протоколу перевірки та адаптації тахографа ТЗ.

«За відсутність документів визначених ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» передбачена відповідальність у розмірі 17 000 грн (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закону України «Про автомобільний транспорт»)», - наголошують в Укртрансбезпеці.

Відтак, перевізники разом мають сплатити 34 000 грн штрафу до бюджету.

Укртрансбезпека закликає перевізників до виконання транспортного законодавства та дотримання безпеки перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

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