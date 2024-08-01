Як діяти пацієнту, якщо йому відмовляють у безоплатному лікуванні: роз’яснення

Пацієнт має право подати скаргу до Національної служби здоров'я , - зазначив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Українці часто стикаються із ситуацією, коли у лікарнях їм відмовляють у безкоштовних послугах. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив алгоритм дій у подібних випадках.

Він зазначив, що деякі громадяни не знають, які послуги у державних та комунальних медичних закладах надаються безоплатно, тому не можуть відстоювати свої права.

"Програма медичних гарантій забезпечує пацієнтів безоплатним лікуванням, включно з обстеженням та ліками. Проте трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні", - зазначив Радуцький.

Також він навів приклади можливих порушень:

- вимагають кошти за послуги, які гарантовані Програмою медичних гарантій

- вимагають купити ліки чи розхідні матеріали (стерильні набори, рентгенівські плівки тощо)

- примушують сплатити так званий "благодійний внесок"

- відмовляють у виписці Е-рецепту за програмою «Доступні ліки».

Алгоритм дій у таких ситуаціях:

- звернутися до керівника або власника медичного закладу

- якщо це не допомогло, подати скаргу до НСЗУ

"Важливо знати, що на кожну скаргу реагують. Строк її розгляду – 30 робочих днів, але найчастіше це займає до 10 робочих днів", - наголосив Михайло Радуцький.

При подачі скарги треба вказати наступне:

прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (якщо скаргу подає третя особа, то документи, які підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи)

дату події

назву лікарні включно з кодом ЄДРПОУ (якщо є можливість його дізнатися)

посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вимагала оплату або відмовила у наданні медичної послуги

деталі ситуації

суму коштів, яку витратили або яку вимагали (додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося купити власним коштом)

контакти для зв’язку.

Також подати скаргу безпосередньо до НСЗУ можна через електронну форму на офіційному сайті, за безоплатним номером 16-77, надіславши лист електронною поштою [email protected] або звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073), написавши звернення на особистому прийомі громадян.

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