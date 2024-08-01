Як діяти пацієнту, якщо йому відмовляють у безоплатному лікуванні: роз’яснення

Українці часто стикаються із ситуацією, коли у лікарнях їм відмовляють у безкоштовних послугах. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив алгоритм дій у подібних випадках.
Він зазначив, що деякі громадяни не знають, які послуги у державних та комунальних медичних закладах надаються безоплатно, тому не можуть відстоювати свої права.
"Програма медичних гарантій забезпечує пацієнтів безоплатним лікуванням, включно з обстеженням та ліками. Проте трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні", - зазначив Радуцький.
Також він навів приклади можливих порушень:
- вимагають кошти за послуги, які гарантовані Програмою медичних гарантій
- вимагають купити ліки чи розхідні матеріали (стерильні набори, рентгенівські плівки тощо)
- примушують сплатити так званий "благодійний внесок"
- відмовляють у виписці Е-рецепту за програмою «Доступні ліки».
Алгоритм дій у таких ситуаціях:
- звернутися до керівника або власника медичного закладу
- якщо це не допомогло, подати скаргу до НСЗУ
"Важливо знати, що на кожну скаргу реагують. Строк її розгляду – 30 робочих днів, але найчастіше це займає до 10 робочих днів", - наголосив Михайло Радуцький.
При подачі скарги треба вказати наступне:
Також подати скаргу безпосередньо до НСЗУ можна через електронну форму на офіційному сайті, за безоплатним номером 16-77, надіславши лист електронною поштою [email protected] або звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073), написавши звернення на особистому прийомі громадян.
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