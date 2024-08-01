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Як діяти пацієнту, якщо йому відмовляють у безоплатному лікуванні: роз’яснення

11:52, 1 серпня 2024
Пацієнт має право подати скаргу до Національної служби здоров'я , - зазначив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Як діяти пацієнту, якщо йому відмовляють у безоплатному лікуванні: роз’яснення
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Українці часто стикаються із ситуацією, коли у лікарнях їм відмовляють у безкоштовних послугах. Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив алгоритм дій у подібних випадках.

Він зазначив, що деякі громадяни не знають, які послуги у державних та комунальних медичних закладах надаються безоплатно, тому не можуть відстоювати свої права.

"Програма медичних гарантій забезпечує пацієнтів безоплатним лікуванням, включно з обстеженням та ліками. Проте трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні", - зазначив Радуцький.

Також він навів приклади можливих порушень:

- вимагають кошти за послуги, які гарантовані Програмою медичних гарантій

- вимагають купити ліки чи розхідні матеріали (стерильні набори, рентгенівські плівки тощо)

- примушують сплатити так званий "благодійний внесок"

- відмовляють у виписці Е-рецепту за програмою «Доступні ліки».

Алгоритм дій у таких ситуаціях:

- звернутися до керівника або власника медичного закладу

- якщо це не допомогло, подати скаргу до НСЗУ

"Важливо знати, що на кожну скаргу реагують. Строк її розгляду – 30 робочих днів, але найчастіше це займає до 10 робочих днів", - наголосив Михайло Радуцький.

При подачі скарги треба вказати наступне:

  • прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (якщо скаргу подає третя особа, то документи, які підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи)
  • дату події
  • назву лікарні включно з кодом ЄДРПОУ (якщо є можливість його дізнатися)
  • посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вимагала оплату або відмовила у наданні медичної послуги
  • деталі ситуації
  • суму коштів, яку витратили або яку вимагали (додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося купити власним коштом)
  • контакти для зв’язку.

Також подати скаргу безпосередньо до НСЗУ можна через електронну форму на офіційному сайті, за безоплатним номером 16-77, надіславши лист електронною поштою [email protected] або звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073), написавши звернення на особистому прийомі громадян.

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