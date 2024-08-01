У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, водій загинув

В результаті ДТП один загиблий, шестеро постраждалих.

Джерело фото: Fakt.pl

Поблизу міста Познань у Польщі мікроавтобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого водій загинув на місці. Про це повідомляє видання Fakt.pl.

Автобус Fiat Ducato на українських номерах рухався в напрямку Варшави, коли врізався в задню частину вантажівки. Внаслідок зіткнення загинула одна людина, а ще шестеро постраждали. Згідно з інформацією ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало вісім осіб: водій та семеро пасажирів, серед яких один громадянин Польщі, решта – українці.

На місце події було викликано численні екстрені служби. Деякі постраждалі були затиснуті у понівеченому автобусі, їх довелося звільняти за допомогою рятувальників. Стан двох постраждалих, 83-річної жінки та 62-річного чоловіка, оцінюється як важкий. Інших постраждалих також госпіталізували.

Для надання допомоги на місце події прибуло кілька карет швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Дорога A2 була заблокована на кілька годин.

За даними польського видання, причиною аварії могла стати необережність водія мікроавтобуса. Ведеться розслідування інциденту.

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