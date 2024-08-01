В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, водитель погиб

В результате ДТП один погибший, шестеро пострадавших.

Источник фото: Fakt.pl

Вблизи города Познань в Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком, в результате чего водитель погиб на месте. Об этом сообщает издание Fakt.pl.

Автобус Fiat Ducato на украинских номерах двигался в направлении Варшавы, когда врезался в заднюю часть грузовика. В результате столкновения погиб один человек, а еще шестеро пострадали. Согласно информации СМИ, в микроавтобусе находилось восемь человек: водитель и семь пассажиров, среди которых один гражданин Польши, остальные - украинцы.

На место происшествия были вызваны многочисленные экстренные службы. Некоторые пострадавшие были зажаты в искореженном автобусе, их пришлось освобождать с помощью спасателей. Состояние двух пострадавших, 83-летней женщины и 62-летнего мужчины, оценивается как тяжелое. Других пострадавших также госпитализировали.

Для оказания помощи на место происшествия прибыло несколько карет скорой помощи и спасательный вертолет. Дорога A2 была заблокирована на несколько часов.

По данным польского издания, причиной аварии могла стать неосторожность водителя микроавтобуса. Ведется расследование инцидента.

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