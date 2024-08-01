Как действовать пациенту, если ему отказывают в бесплатном лечении: разъяснение

Украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда в больницах им отказывают в бесплатных услугах. Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил алгоритм действий в подобных случаях.
Он отметил, что некоторые граждане не знают, какие услуги в государственных и коммунальных медицинских учреждениях предоставляются бесплатно, поэтому не могут отстаивать свои права.
"Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентов бесплатным лечением, включая обследование и лекарства. Однако бывают случаи, когда в больнице отказывают в бесплатном лечении", - отметил Радуцкий.
Также он привел примеры возможных нарушений:
- требуют средства за услуги, гарантированные Программой медицинских гарантий
- требуют купить лекарства или расходные материалы (стерильные наборы, рентгеновские пленки и т.п.)
- заставляют оплатить так называемый "благотворительный взнос"
- отказывают в выписке Е-рецепта по программе "Доступное лекарство".
Алгоритм действий в таких ситуациях:
- обратиться к руководителю или владельцу медицинского учреждения
- если это не помогло, подать жалобу в НСЗУ
"Важно знать, что на каждую жалобу реагируют. Срок ее рассмотрения – 30 рабочих дней, но чаще это занимает до 10 рабочих дней", - подчеркнул Михаил Радуцкий.
При подаче жалобы следует указать следующее:
Также подать жалобу непосредственно в НСЗУ можно через электронную форму на официальном сайте, по бесплатному номеру 16-77, отправив письмо по электронной почте [email protected] или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073), написав обращение на личном приеме граждан.
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