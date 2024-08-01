Практика судов
  1. В Украине

Как действовать пациенту, если ему отказывают в бесплатном лечении: разъяснение

11:52, 1 августа 2024
Пациент имеет право подать жалобу в Национальную службу здоровья, - отметил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Как действовать пациенту, если ему отказывают в бесплатном лечении: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда в больницах им отказывают в бесплатных услугах. Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил алгоритм действий в подобных случаях.

Он отметил, что некоторые граждане не знают, какие услуги в государственных и коммунальных медицинских учреждениях предоставляются бесплатно, поэтому не могут отстаивать свои права.

"Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентов бесплатным лечением, включая обследование и лекарства. Однако бывают случаи, когда в больнице отказывают в бесплатном лечении", - отметил Радуцкий.

Также он привел примеры возможных нарушений:

- требуют средства за услуги, гарантированные Программой медицинских гарантий

- требуют купить лекарства или расходные материалы (стерильные наборы, рентгеновские пленки и т.п.)

- заставляют оплатить так называемый "благотворительный взнос"

- отказывают в выписке Е-рецепта по программе "Доступное лекарство".

Алгоритм действий в таких ситуациях:

- обратиться к руководителю или владельцу медицинского учреждения

- если это не помогло, подать жалобу в НСЗУ

"Важно знать, что на каждую жалобу реагируют. Срок ее рассмотрения – 30 рабочих дней, но чаще это занимает до 10 рабочих дней", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

При подаче жалобы следует указать следующее:

  • фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения (если жалобу подает третье лицо, то документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица)
  • дату события
  • название больницы включая код ЕГРПОУ (если есть возможность его узнать)
  • должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату или отказавшего в предоставлении медицинской услуги
  • детали ситуации
  • сумму средств, которую потратили или которую требовали (добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось купить за свой счет)
  • контакты для связи.

Также подать жалобу непосредственно в НСЗУ можно через электронную форму на официальном сайте, по бесплатному номеру 16-77, отправив письмо по электронной почте [email protected] или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073), написав обращение на личном приеме граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно

Во время встречи с бизнесом, на которой обсуждалось повышение налогов, Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул критическую необходимость поиска 500 млрд на оборону.

Совет судей предлагает привязать зарплату работников аппаратов судов к размеру судейского вознаграждения

Прикрепление должностного оклада работников аппаратов судов в процентном размере к судейскому вознаграждению повысит размер зарплаты в аппаратах судов.

На зарплаты госслужащим, ГСЧС и социальные расходы – в Минфине сообщили, куда пойдут $3,9 млрд помощи от США

Первый транш из пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором Джо Байден подписал еще весной, наконец-то поступит в Украину.

Размер судейского вознаграждения необходимо повысить, хотя бы в прифронтовых областях – Совет судей Украины

Особенно в повышении размера судейского вознаграждения нуждаются судьи судов первой инстанции.

В парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов на бронирование

Как указывает автор законопроекта, работников предприятий, имеющих право на бронирование и приходящих в ТЦК, мобилизуют еще до оформления бронирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Крусян
    Андрій Крусян
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду