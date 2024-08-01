Как действовать пациенту, если ему отказывают в бесплатном лечении: разъяснение

Пациент имеет право подать жалобу в Национальную службу здоровья, - отметил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда в больницах им отказывают в бесплатных услугах. Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил алгоритм действий в подобных случаях.

Он отметил, что некоторые граждане не знают, какие услуги в государственных и коммунальных медицинских учреждениях предоставляются бесплатно, поэтому не могут отстаивать свои права.

"Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентов бесплатным лечением, включая обследование и лекарства. Однако бывают случаи, когда в больнице отказывают в бесплатном лечении", - отметил Радуцкий.

Также он привел примеры возможных нарушений:

- требуют средства за услуги, гарантированные Программой медицинских гарантий

- требуют купить лекарства или расходные материалы (стерильные наборы, рентгеновские пленки и т.п.)

- заставляют оплатить так называемый "благотворительный взнос"

- отказывают в выписке Е-рецепта по программе "Доступное лекарство".

Алгоритм действий в таких ситуациях:

- обратиться к руководителю или владельцу медицинского учреждения

- если это не помогло, подать жалобу в НСЗУ

"Важно знать, что на каждую жалобу реагируют. Срок ее рассмотрения – 30 рабочих дней, но чаще это занимает до 10 рабочих дней", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

При подаче жалобы следует указать следующее:

фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения (если жалобу подает третье лицо, то документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица)

дату события

название больницы включая код ЕГРПОУ (если есть возможность его узнать)

должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату или отказавшего в предоставлении медицинской услуги

детали ситуации

сумму средств, которую потратили или которую требовали (добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось купить за свой счет)

контакты для связи.

Также подать жалобу непосредственно в НСЗУ можно через электронную форму на официальном сайте, по бесплатному номеру 16-77, отправив письмо по электронной почте [email protected] или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073), написав обращение на личном приеме граждан.

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