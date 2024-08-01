Двух нарушителей оштрафовали на 34 тысячи гривен в рамках борьбы с «нелегальными» перевозками пассажиров

Перевозчики вместе должны заплатить 34 000 грн штрафа в бюджет.

Источник фото: Укртрансбезопасность

В Украине в рамках борьбы с «нелегальными» перевозками оштрафовали двух перевозчиков пассажиров на 34 000 гривен.

Так, как сообщили в Укртрансбезопасности, во время проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте инспекторы Отдела государственного надзора (контроля) в г. Киеве остановили автобус MERCEDES-BENZ, осуществлявший пассажирские перевозки по маршруту «Корсунь — Киев».

Как пишут в Укртрансбезопасности, на момент проверки у водителя отсутствовали: схема маршрута, расписание движения, таблица стоимости проезда. Кроме того, автобус не был внесен в ЕКИС Укртрансбезопасности.

Также в тот же день инспекторы остановили транспортное средство MERCEDES-BENZ, которое осуществляло нерегулярные пассажирские перевозки по маршруту «Киев-Шацк-Свитязь».

В ходе проверки документов инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте обнаружили отсутствие у водителя договора с заказчиком транспортных услуг, документов об оплате транспортных услуг, протокола проверки и адаптации тахографа ТС.

«За отсутствие документов, определенных ст. 39 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» предусмотрена ответственность в размере 17 000 грн (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте»)», - отмечают в Укртрансбезопасности.

Следовательно, перевозчики вместе должны заплатить 34 000 грн штрафа в бюджет.

Укртрансбезопасность призывает перевозчиков к выполнению транспортного законодательства и соблюдению безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

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