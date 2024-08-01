Из Украины в Швейцарию пытались вывезти трипольскую вазу возрастом 7 тысяч лет

Киевские таможенники изъяли культурную ценность.

Источник фото: customs.gov.ua

Киевские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Швейцарию древней трипольской вазы возрастом около 7 тысяч лет. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое жительница Киевщины направила в Швейцарию, таможенники обнаружили керамическое изделие с признаками старины. Сопроводительные документы указывали на наличие одежды и подарка, но обнаруженная ваза вызвала подозрение.

Эксперты Национального музея истории Украины подтвердили, что обнаруженный предмет является частью археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Ваза имеет роспись со стилизованными змеями и полуовальными дугами, характерными для середины V тысячелетия до н.э. Подобные изделия происходят из поселений в долине Днестра.

Таможенники отмечают, что согласно действующему законодательству Украины, для вывоза культурных ценностей за границу нужны разрешительные документы, которых в этом случае не было.

Киевской таможней был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Ваза изъята для дальнейших процедур.

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