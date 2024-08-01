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Рустем Умєров на зустрічі з бізнесом щодо підвищення податків пояснив, що забезпечення виплат зарплат військовим є критично важливим

12:16, 1 серпня 2024
Під час зустрічі з бізнесом, на якій обговорювалося підвищення податків, міністр оборони Рустем Умєров підкреслив критичну необхідність пошуку 500 млрд на оборону.
Рустем Умєров на зустрічі з бізнесом щодо підвищення податків пояснив, що забезпечення виплат зарплат військовим є критично важливим
Джерело фото: Міноборони
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Додаткові ресурси на оборону є критично важливими для підтримки захисників держави. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка відбулася 31 липня.

Приводом для цієї зустрічі став законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків, яким зокрема пропонується, що замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%. Також він встановить обов’язок сплати військового збору юрособами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3-ої та 4-ої групи; військового збору 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць ФОПами – платниками єдиного податку 1, 2 та 4 групи; військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП – платниками єдиного податку 3 групи тощо.

Підвищення податків, як раніше зазначали в Уряді, це засіб не зупинити виплату зарплат військовослужбовцям. Адже у бюджеті України вже немає ресурсу за рахунок «урізання» видатків. Якщо не будуть віднайдені 500 млрд грн, зокрема, шляхом підвищення податків, вже у вересні 2024 року можуть бути перебої з грошовими виплатами, раніше пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Справа у тому, що вмовити західних партнерів зняти табу на використання їхніх грошей на фінансування зарплат військовим наразі неможливо. При цьому Україна щомісяця витрачає на сектор безпеки і оборони 166 млрд грн, кожного дня – в середньому 5,6 млрд грн.

Отже, як зазначала голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити зміни до бюджету і підписати їх до середини вересня.

Відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду.

У Міноборони підкреслили, що основним питанням зустрічі з бізнесом стало забезпечення фінансових ресурсів на потреби оборони на додаткові 500 млрд грн. З цієї суми 60% коштів планують витратити на зарплати військовим. Ще 40% — на озброєння та критичні потреби армії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, у тому числі 185,8 млрд грн – закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ, 147,2 млрд грн – ЗСУ, 48,2 млрд грн – Національної гвардії, 41,9 млрд грн – Державної прикордонної служби, 40,7 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,15,2 млрд грн – Національної поліції, 7,5 млрд грн – ГУР МО, 5,1 млрд грн – СБУ тощо. Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

«Ініціативи уряду і Мінфіну у цьому питанні є надзвичайно важливими. Це пошук діалогу і поглиблення довіри та співпраці із бізнесом. Наші захисники щодня бʼються за нашу незалежність. Відтак держава має забезпечити їм найкращі умови і ресурси для виконання їхніх обов'язків», — зазначив Рустем Умєров.

Діалог з бізнесом відбувся за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, першої віцепрем'єр-міністра Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, голови профільного комітету ВРУ Данила Гетманцева під головуванням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Учасники зустрічі домовилися про продовження діалогу на базі комітету Верховної Ради України для пошуку найбільш ефективних рішень.

Автор: Наталя Мамченко 

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Рустем Умєров на зустрічі з бізнесом щодо підвищення податків пояснив, що забезпечення виплат зарплат військовим є критично важливим

Під час зустрічі з бізнесом, на якій обговорювалося підвищення податків, міністр оборони Рустем Умєров підкреслив критичну необхідність пошуку 500 млрд на оборону.

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