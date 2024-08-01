$10 000 взятки за поступление в университет и избегание мобилизации: в Харькове разоблачили заведующего кафедрой

44-летний заведующий кафедрой обещал содействовать в беспрепятственном поступлении в учебное заведение на магистратуру.

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В Харькове правоохранители разоблачили и сообщили подозрение в получении неправомерной выгоды заведующему кафедрой государственного университета.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, мужчина получил неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов. 44-летний заведующий кафедрой обещал содействовать в беспрепятственном поступлении в учебное заведение на магистратуру.

«Обучение в университете давало возможность избежать мобилизации в ряды ВСУ», - говорится в сообщении.

Мужчину уже задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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