У НАЗК склали шість адмінпротоколів стосовно суддів та уже направили до місцевих загальних судів

Починаючи з лютого у НАЗК склали шість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно суддів.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що починаючи з лютого 2024 року склали шість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно п’яти суддів місцевих та апеляційного судів Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.

Зазначається, що чотири протоколи складено за несвоєчасне подання без поважних причин щорічних декларацій (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) та два протоколи – за несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП).

Протоколи та інші матеріалами направлені, відповідно до вимог ст. 257-1 КУпАП, до місцевих загальних судів за місцем вчинення правопорушень для розгляду справи.

Як наголошують у НАЗК, законодавство передбачає особливу процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, стосовно суддів – їх мають право складати виключно Голова та заступник Голови Національного агентства.

За несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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