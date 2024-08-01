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«Справжня гра починається»: Netflix показав тизер другого сезону серіалу «Гра в кальмара»

12:43, 1 серпня 2024
Другий сезон «Гри в кальмара» вийде на екрани 26 грудня 2024 року.
«Справжня гра починається»: Netflix показав тизер другого сезону серіалу «Гра в кальмара»
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Netflix оприлюднив перший тизер другого сезону популярного серіалу «Гра в кальмара», який глядачі зможуть побачити 26 грудня 2024 року. Фінальний сезон серіалу планують випустити у 2025 році.

У новому сезоні повернеться Лі Чон Че в ролі Сон Гі Хуна, головного героя першого сезону. Ві Ха Чжун продовжить грати роль молодого офіцера поліції, що розслідує зникнення свого брата, а Лі Бьон Хон знову з'явиться як ведучий смертельної гри. Тизер завершується фразою: «Справжня гра починається».

«Справжня гра починається», — йдеться у відео.

Сюжет другого сезону розгортається три роки після перемоги Гі Хуна в «Грі в кальмара». Він продовжує шукати організаторів гри та намагається покласти край їхньому порочному бізнесу. Використовуючи виграні гроші, Гі Хун починає своє розслідування з пошуків людини в крутому костюмі, яка грає в ddakji в метро. Проте його шлях до знищення організації виявляється небезпечнішим, ніж він міг уявити: для завершення гри йому знову доведеться в неї увійти.

Перший сезон серіалу став найпопулярнішим у історії Netflix, з понад 1,65 мільярда годин переглядів за перші 28 днів після прем'єри у вересні 2021 року. «Гра в кальмара» – південнокорейський трилер про виживання, де групі з 456 осіб пропонується виграти величезну суму грошей, граючи в серію дитячих ігор, але за програш загрожує смерть.

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