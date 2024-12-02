США забороняють постачання передових чипів 140 китайським компаніям

США посилюють контроль за поставками чипів до Китаю, в тому числі для SMIC.

Фото: Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити нові обмеження на постачання вдосконалених напівпровідникових мікросхем і обладнання для їх виробництва 140 китайським компаніям. Цей крок спрямований на запобігання їх використанню у сферах, що можуть становити загрозу національній безпеці США, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Нові обмеження включатимуть заборону на постачання американської продукції без відповідної ліцензії близько 20 китайським виробникам мікросхем, двом інвестиційним компаніям і понад 100 виробникам обладнання для напівпровідників. Серед них найбільші виробники чипів у Китаї: Naura Technology Group, Piotech і SiCarrier Technology.

Крім того, посилення контролю зачепить Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) — найбільшого контрактного виробника мікросхем у Китаї, який ще у 2020 році був внесений до «чорного списку» США, але продовжував отримувати ліцензії на мільярди доларів щороку.

Обмеження поширюватимуться на продукцію, виготовлену в Малайзії, Сінгапурі, Ізраїлі та Південній Кореї. Водночас виключення залишаються для Нідерландів і Японії — ключових партнерів США у виробництві обладнання для мікросхем.

Ці дії є частиною ширшої стратегії США щодо обмеження доступу Китаю до передових чипів, які можуть використовуватися для військових потреб, зокрема для розвитку штучного інтелекту.

Китайська влада засудила ці заходи. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що вони «порушують глобальні ланцюги поставок» і пообіцяв заходи у відповідь.

Останніми роками Китай активізував зусилля щодо розвитку власної напівпровідникової індустрії, але залишається на багато років позаду лідерів галузі, таких як американська Nvidia та нідерландська ASML.

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