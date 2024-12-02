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США запрещают поставки передовых чипов 140 китайским компаниям

18:58, 2 декабря 2024
США ужесточают контроль за поставками чипов в Китай, в том числе для SMIC.
США запрещают поставки передовых чипов 140 китайским компаниям
Фото: Reuters
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Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые ограничения на поставки усовершенствованных полупроводниковых микросхем и оборудования для их производства 140 китайским компаниям. Этот шаг направлен на предотвращение их использования в сферах, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новые ограничения будут включать запрет на поставку американской продукции без соответствующей лицензии около 20 китайским производителям микросхем, двум инвестиционным компаниям и более 100 производителям оборудования для полупроводников. Среди них крупнейшие производители чипов в Китае: Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology.

Кроме того, усиление контроля затронет Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) - крупнейшего контрактного производителя микросхем в Китае, который еще в 2020 году был внесен в «черный список» США, но продолжал получать лицензии на миллиарды долларов ежегодно.

Ограничения будут распространяться на продукцию, изготовленную в Малайзии, Сингапуре, Израиле и Южной Корее. В то же время исключения остаются для Нидерландов и Японии - ключевых партнеров США в производстве оборудования для микросхем.

Эти действия являются частью более широкой стратегии США по ограничению доступа Китая к передовым чипам, которые могут использоваться для военных нужд, в частности для развития искусственного интеллекта.

Китайские власти осудили эти меры. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что они «нарушают глобальные цепи поставок» и пообещал ответные меры.

В последние годы Китай активизировал усилия по развитию собственной полупроводниковой индустрии, но остается на много лет позади лидеров отрасли, таких как американская Nvidia и нидерландская ASML.

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США Китай

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