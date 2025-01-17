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17 січня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 17 січня 2025
17 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день піци.
17 січня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: iStock
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У п’ятницю, 17 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день піци. Хоча точне походження Всесвітнього дня піци невідоме, свято стало популярним завдяки величезній любові до цього італійського кулінарного шедевра. Ідея вшанування піци виникла як спосіб віддати належне одній із найулюбленіших страв у світі.  

А ще 17 січня Міжнародний день наставництва. Це свято спрямоване на популяризацію наставництва як важливого інструменту розвитку особистості, професійного зростання та взаємопідтримки в суспільстві. Міжнародний день наставництва започатковано 2016 року за ініціативи кількох глобальних організацій, зокрема «National Mentoring Partnership» (США), з метою популяризації менторства як рушійної сили розвитку. Дату обрано невипадково — вона збігається з днем народження Мухаммеда Алі, відомого не лише як легендарний боксер, а й як людина, яка надихала багатьох своїми словами та вчинками.

Яке сьогодні церковне свято

17 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Антонія Великого. Він народився приблизно 251 року в містечку Кома в Єгипті. Він був заможним християнином, але після смерті батьків роздав своє майно бідним і пішов до пустелі для подвижницького життя. Антоній відомий як засновник християнського відлюдницького чернецтва.

Календар важливих подій за 17 січня

730 рік — на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;

1209 рік — у Кембриджі відкриває свої двері університет;

1558 рік — починається Лівонська війна;

1562 рік — Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;

1595 рік — французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;

1605 рік — вперше публікують роман Сервантеса «Дон Кіхот»;

1734 рік — Август III стає Королем Речі Посполитої;

1805 рік — у Харкові відкривають перший на сході України університет;

1861 рік — отримано патент на змивний туалетний бачок;

1912 рік — члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса (другими після експедиції Руала Амундсена);

1920 рік — набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджує Сухий закон;

1921 рік — у Відні створюють Український вільний університет, який незабаром перевели у Прагу;

1944 рік — починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволоділи Римом;

1945 рік — Варшаву звільняють від німецької окупації;

1949 рік — у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;

1961 рік — американський президент Д. Ейзенхауер першим формулює поняття «військово-промисловий комплекс»;

1963 рік — здійснюють перший політ на британському легкому багатоцільовому літаку Short SC.7 Skyvan;

1966 рік — в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США гублять 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві — в море);

1991 рік — починається операція «Буря в пустелі» — масовані бомбардування іракської інфраструктури як складова воєнної операції в Перській затоці 1990—1991 років;

2000 рік — режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;

2010 рік — відбувається перший тур виборів Президента України.

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