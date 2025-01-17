17 января – какой сегодня праздник и главные события

17 января в Украине и мире празднуют Всемирный день пиццы.

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В пятницу, 17 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 января в Украине и мире празднуют Всемирный день пиццы. Хотя точное происхождение Всемирного дня пиццы неизвестно, праздник стал популярен благодаря огромной любви к этому итальянскому кулинарному шедевру. Идея чествования пиццы возникла как способ воздать должное одному из самых любимых блюд в мире.

А еще 17 января Международный день наставничества. Этот праздник направлен на популяризацию наставничества как важного инструмента развития личности, профессионального роста и взаимоподдержки в обществе. Международный день наставничества начат 2016 по инициативе нескольких глобальных организаций, в частности «National Mentoring Partnership» (США), с целью популяризации менторства как движущей силы развития. Дата выбрана не случайно — она совпадает с днем рождения Мухаммеда Али, известного не только как легендарный боксер, но и как человек, вдохновлявший многих своими словами и поступками.

Какой сегодня церковный праздник

17 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Антония Великого. Он родился примерно в 251 году в городке Кома в Египте. Он был богатым христианином, но после смерти родителей раздал свое имущество бедным и ушел в пустыню для подвижнической жизни. Антоний известен как основатель христианского отшельнического монашества.

Календарь важных событий за 17 января

730 год — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;

1209 год — в Кембридже открывает свои двери университет;

1558 год — начинается Ливонская война;

1562 год — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентирует правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции;

1595 год — французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;

1605 год — впервые публикуют роман Сервантеса «Дон Кихот»;

1734 год — Август III становится Королем Речи Посполитой;

1805 год — в Харькове открывают первый на востоке Украины университет;

1861 год — получен патент на смываемый туалетный бачок;

1912 год — члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена);

1920 год — вступает в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая вводит Сухой закон;

1921 год — в Вене создают Украинский свободный университет, который вскоре перевели в Прагу;

1944 год — начинается битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом;

1945 год — Варшаву освобождают от немецкой оккупации;

1949 год — в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;

1961 год — американский президент Д. Эйзенхауэр первым формулирует понятие «военно-промышленный комплекс»;

1963 год — совершают первый полет на британском легком многоцелевом самолете Short SC.7 Skyvan;

1966 год — в Испании в результате крушения бомбардировщика США теряют 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море);

1991 год — начинается операция «Буря в пустыне» — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как составляющая военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов;

2000 год — режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;

2010 год — проходит первый тур выборов Президента Украины.

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