Кадровая «чистка» в налоговой продолжается — уволены руководители департаментов и региональных управлений

Уволены 5 руководителей департаментов центрального аппарата и руководители двух региональных управлений.

Фото: gwaramedia.com

В Государственной налоговой службе Украины произошли очередные кадровые изменения. Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

Уволили руководители двух региональных управлений - в Киеве и Черкасской области.

Еще было уволено 5 руководителей департаментов центрального аппарата, в частности:

директора департамента трансфертного ценообразования;

директора департамента правового обеспечения;

директора департамента налогового аудита;

директора департамента по предотвращению и обнаружению коррупции;

директора департамента экономического анализа

Напомним, 9 января глава Руслан Кравченко принял ряд кадровых изменений в центральном аппарате ГНС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

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