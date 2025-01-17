Кадровая «чистка» в налоговой продолжается — уволены руководители департаментов и региональных управлений

В Государственной налоговой службе Украины произошли очередные кадровые изменения. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
Уволили руководители двух региональных управлений - в Киеве и Черкасской области.
Еще было уволено 5 руководителей департаментов центрального аппарата, в частности:
директора департамента трансфертного ценообразования;
директора департамента правового обеспечения;
директора департамента налогового аудита;
директора департамента по предотвращению и обнаружению коррупции;
директора департамента экономического анализа
Напомним, 9 января глава Руслан Кравченко принял ряд кадровых изменений в центральном аппарате ГНС.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.
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