Кадрова «чистка» у податковій триває — звільнено керівників департаментів і регіональних управлінь

Звільнено 5 керівників департаментів центрального апарату та керівників двох регіональних управлінь.

Фото: gwaramedia.com

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Звільнили керівники двох регіональних управлінь - у місті Києві та у Черкаській області.

Ще було звільнено 5 керівників департаментів центрального апарату, зокрема:

директора департаменту трансфертного ціноутворення;

директора департаменту правового забезпечення;

директора департаменту податкового аудиту;

директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

директора департаменту економічного аналізу.

Нагадаємо, 9 січня голова Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

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