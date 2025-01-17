Кадрова «чистка» у податковій триває — звільнено керівників департаментів і регіональних управлінь

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
Звільнили керівники двох регіональних управлінь - у місті Києві та у Черкаській області.
Ще було звільнено 5 керівників департаментів центрального апарату, зокрема:
директора департаменту трансфертного ціноутворення;
директора департаменту правового забезпечення;
директора департаменту податкового аудиту;
директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;
директора департаменту економічного аналізу.
Нагадаємо, 9 січня голова Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.
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