Практика судів
  1. В Україні

Кадрова «чистка» у податковій триває — звільнено керівників департаментів і регіональних управлінь

09:06, 17 січня 2025
Звільнено 5 керівників департаментів центрального апарату та керівників двох регіональних управлінь.
Кадрова «чистка» у податковій триває — звільнено керівників департаментів і регіональних управлінь
Фото: gwaramedia.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Звільнили керівники двох регіональних управлінь - у місті Києві та у Черкаській області.

Ще було звільнено 5 керівників департаментів центрального апарату, зокрема:

директора департаменту трансфертного ціноутворення;

директора департаменту правового забезпечення;

директора департаменту податкового аудиту;

директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

директора департаменту економічного аналізу.

Нагадаємо, 9 січня голова Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надмірна вимогливість до підтвердження повноважень представника у справах стосовно захисту соціальних прав є обмеженням доступу особи до суду – позиція Верховного Суду

Формальний підхід до оцінки довіреності фактично порушує основне право особи на доступ до суду та захист своїх прав, вказав Верховний Суд.

Техогляд варто пройти завчасно, аби не платити подвійну ціну – що варто знати, якщо збираєтесь перетнути кордон на авто

Компанії з техогляду, які працюють біля кордону, завищують вартість вдвічі, тому водіям, які збираються до Молдови і країн ЄС, зокрема Румунії, варто подбати про це зазделегідь.

Кабмін затвердив перелік посад держслужбовців, кандидати на які повинні знати англійську мову

Уряд прийняв постанову про перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації

Кандидати в апеляційні адміністративні суди поки що краще за всіх впоралися з тестуванням на когнітивні здібності.

Які коментарі читачів повинні видаляти ЗМІ зі своїх сторінок у соцмережах – пояснення Інституту масової інформації

Коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки – роз’яснення Інституту масової інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області