У Вінниці водій Mercedes на великій швидкості збив двох дівчат на пішохідному переході, відео

У центрі Вінниці водій Merсedes збив двох 19-річних дівчат, вони у лікарні.

У четвер, 16 січня, у центрі Вінниці сталася жахлива ДТП — автомобіль на швидкості збив двох дівчат на пішохідному переході.

Як повідомила поліція Вінницької області, аварія сталася близько 16:20 на вулиці Театральній. 22-річний водій білого автомобіля Mercedes збив дівчат 19 років. Їх із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, а водія затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху. Слідство готує матеріалу для повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

У мережі оприлюднили відео інциденту.

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