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Ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час запуску, відео

08:35, 17 січня 2025
Сьомий тестовий запуск космічного корабля Starship закінчився невдачею.
Ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час запуску, відео
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Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска провела сьомий випробувальний запуск найпотужнішої ракети в історії Starship. Верхня частина вибухнула, але перший багаторазовий модуль зумів повернувся на землю. Про це повідомили у SpaceX.

Ракета стартувала з космодрому у Бока-Чіка у штаті Техас. Перша багаторазова ступінь Super Heavy вивела корабель на орбіту, після чого повернулася на землю і приземлилася на стартовому майданчику. Верхня ступінь відокремився в небі, на ній увімкнулися всі шість двигунів Raptor. Але потім зв'язок з кораблем було втрачено, і він впав.

«До завершення запуску, приблизно через 8,5 хвилини польоту, телеметрія з нею була втрачена. Початкові дані вказують на те, що в кормовій частині корабля виникла пожежа, що призвело до швидкого незапланованого руйнування з падінням уламків в Атлантичний океан», - повідомили у компанії SpaceX.

Там зазначили, що вже розслідують причини катастрофи та готуються до восьмого запуску.

Ілон Маск додав, що, за попередніми даними, був витік кисню/палива в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна корабля.

«Вона була досить великою, щоб створити тиск, що перевищує пропускну спроможність вентиляційного отвору. Крім подвійної перевірки, що само собою зрозуміло, на наявність витоків, ми додамо пожежогасіння до цього обсягу і, ймовірно, збільшимо площу вентиляційного отвору», - повідомив він.

Також він додав, що 8-й запуск відбудеться вже найближчого місяця.

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США

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