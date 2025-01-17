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Майк Джонсон призначив Ріка Кроуфорда очільником комітету з розвідки США

08:21, 17 січня 2025
Комітет із розвідки Конгресу США замість Майка Тернера очолив Рік Кроуфорд.
Майк Джонсон призначив Ріка Кроуфорда очільником комітету з розвідки США
Фото: Bloomberg
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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон призначив республіканця з Арканзасу Ріка Кроуфорда головою Комітету з питань розвідки США. Він замінить Майка Тернера, пише Bloomberg.

Джонсон пояснив цей крок тим, що розвідувальне співтовариство потребує «свіжого старту», й запевнив, що обраний президент Дональд Трамп «не має до цього жодного відношення».

«Наше розвідувальне співтовариство і нагляд за ним повинні підтримувати найвищий рівень довіри… Рік Кроуфорд забезпечить принципове керівництво на посаді глави комітету», – сказав Джонсон.

У Bloomberg утверджують, що «Тернер розійшовся в поглядах із Трампом» щодо підтримки України, яка продовжує протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку РФ.

Раніше ми писали, що Майка Джонсона з другої спроби переобрали спікером Палати представників США.

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США

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