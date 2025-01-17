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Майк Джонсон назначил Рика Кроуфорда главой комитета по разведке США

08:21, 17 января 2025
Комитет по разведке Конгресса США вместо Майка Тернера возглавил Рик Кроуфорд.
Майк Джонсон назначил Рика Кроуфорда главой комитета по разведке США
Фото: Bloomberg
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назначил республиканца из Арканзаса Рика Кроуфорда главой Комитета по разведке США. Он заменит Майка Тернера, пишет Bloomberg.

Джонсон объяснил этот шаг тем, что разведывательное сообщество нуждается в «свежем старте», и заверил, что избранный президент Дональд Трамп «не имеет к этому никакого отношения».

«Наше разведывательное сообщество и надзор за ним должны поддерживать высокий уровень доверия… Рик Кроуфорд обеспечит принципиальное руководство в должности главы комитета», – сказал Джонсон.

В Bloomberg утверждают, что «Тернер разошелся во взглядах с Трампом» о поддержке Украины, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Майка Джонсона со второй попытки переизбрали спикером Палаты представителей США.

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