Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов поддержку Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины встретился с министром иностранных дел Нидерландов.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

«Встреча была с министром иностранных дел Нидерландов. Нидерланды - один из важнейших наших партнеров. По всем вопросам: ЕС для Украины, НАТО, а также ответственность России, российского руководства за эту войну. Обязательно это будет - мы найдем формат», –заявил Зеленский.

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