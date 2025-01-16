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Великобритания передаст Украине 15 систем ПВО Gravehawk

21:32, 16 января 2025
Великобритания в 2025 году усилит обороноспособность Украины современными системами ПВО.
Великобритания передаст Украине 15 систем ПВО Gravehawk
Фото: mil.in.ua
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Великобритания объявила о планах передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk в 2025 году. Система, разрабатываемая при совместном финансировании Великобритании и Дании, была успешно испытана в Украине в сентябре 2024 года.

Правительство Великобритании сообщило, что поставки состоятся в течение года, а до конца 2024-го страна планирует передать Украине два прототипа системы. Gravehawk, по размерам напоминающая морской контейнер, способна модифицировать ракеты класса «воздух-воздух» для наземной противовоздушной обороны.

Система также может использовать ракеты, уже имеющиеся на вооружении Вооруженных Сил Украины, что повышает ее эффективность в борьбе с воздушными угрозами. Кроме того, Великобритания планирует передать Украине 150 артиллерийских стволов в рамках пакета помощи на сумму около 2,6 миллиарда евро, за счет замороженных российских активов.

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оборона Великобритания ПВО

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