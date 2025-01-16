Дональд Трамп назначил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне спецпослами Голливуда

Дональд Трамп анонсировал возвращение Голливуда к былой славе с помощью звезд кино.

Фото: Fox News

Дональд Трамп объявил о назначении актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. В своем сообщении на платформе Truth Social он пообещал вернуть знаменитый район Лос-Анджелеса «из тьмы к свету», улучшив ситуацию в индустрии после четырех лет трудностей, сообщает телеканал Fox News.

«Для меня честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в большом, но очень неспокойном месте, Голливуде, Калифорния», - написал Трамп. Он подчеркнул, что эти актеры будут работать над восстановлением американского кинематографа, который за последние годы потерял значительную часть своего бизнеса на международных рынках.

Трамп добавил, что благодаря Гибсону, Войту и Сталлоне Голливуд станет «больше, лучше и сильнее», чем когда-либо прежде. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!».

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