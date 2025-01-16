Дональд Трамп призначив акторів Мела Гібсона, Джона Войта та Сильвестра Сталлоне спецпослами Голлівуду

Дональд Трамп анонсував повернення Голлівуду до колишньої слави за допомогою зірок кіно.

Фото: Fox News

Дональд Трамп оголосив про призначення акторів Мела Гібсона, Джона Войта і Сильвестра Сталлоне спеціальними послами в Голлівуді. У своєму повідомленні на платформі Truth Social він пообіцяв повернути знаменитий район Лос-Анджелеса «з темряви до світла», покращивши ситуацію в індустрії після чотирьох років труднощів, повідомляє телеканал Fox News.

«Для мене честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сильвестра Сталлоне спеціальними послами у великому, але дуже неспокійному місці, Голлівуді, Каліфорнія», — написав Трамп. Він підкреслив, що ці актори працюватимуть над відновленням американського кінематографа, який за останні роки втратив значну частину свого бізнесу на міжнародних ринках.

Трамп додав, що завдяки Гібсону, Войту та Сталлоне Голлівуд стане «більшим, кращим і сильнішим», ніж коли-небудь раніше. «Ці три дуже талановиті людини будуть моїми очима і вухами, і я зроблю те, що вони запропонують. Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, Золотий вік Голлівуду!».

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