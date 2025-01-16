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Відійшов у засвіти легендарний режисер «Твін Піксу» та «Малголленд Драйв» Девід Лінч

21:03, 16 січня 2025
Американський режисер, сценарист і продюсер Девід Лінч помер у віці 78 років.
Відійшов у засвіти легендарний режисер «Твін Піксу» та «Малголленд Драйв» Девід Лінч
Фото: Getty Images
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16 січня 2025 року на 78-му році життя помер американський режисер, сценарист і продюсер Девід Лінч. Відомий своїми культовими роботами, такими як «Твін Пікс», «Малголленд Драйв» і «Синій оксамит», Лінч радикально змінив обличчя американського кіно завдяки своєму похмурому та сюрреалістичному стилю.

Родина режисера повідомила про його смерть, але не розкрила обставин трагедії.

«З глибоким жалем ми, його сім'я, повідомляємо про смерть людини та художника Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби нам дозволили побути самим. Тепер, коли його більше немає з нами, у світі утворилася велика діра. Але, як він сказав би: «Стеж за пончиком, а не за діркою», — сказано в повідомленні..

Девід Лінч був визнаний майстром створення психологічних трилерів і загадкових наративів, його роботи неодноразово виходили за межі традиційних жанрів, поєднуючи елементи жахів, фільму нуар, сюрреалізму та драми. Окрім своїх кіноробіт, він змінив формат телебачення з серіалом «Твін Пікс», який став справжнім культурним феноменом.

У 2024 році режисер оголосив, що йому поставили діагноз емфізему легенів, яку він отримав через багаторічне куріння, і що він, ймовірно, більше не зможе працювати як режисер. Його смерть стала великою втратою для кіноіндустрії, його творчість залишить глибокий слід у кінематографії.

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США

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