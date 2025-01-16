КСУ розглядає справу про конституційність Закону про систему гарантування вкладів

У Конституційному Суді України триває обговорення важливих конституційних скарг.

16 січня 2025 року Конституційний Суд України продовжив розгляд низки важливих справ. Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ:

за конституційним поданням Верховного Суду України щодо конституційності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності пункту 1 частини першої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо конституційності припису другого речення частини першої статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата на пленарному засіданні ухвалила Ухвалу про поновлення розгляду справи на відкритій частині пленарного засідання та зміну форми її розгляду з письмової на усне провадження за конституційними скаргами щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ.

Цього ж дня відбулися засідання колегій суддів Другого сенату, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами.

За результатами розгляду колегії суддів ухвалили 3 ухвали (остаточних) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

щодо конституційності абзацу сорок четвертого пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2145–ІХ та окремого припису підпункту 5 пункту 27 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України;

щодо конституційності частини першої статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з приписами частини першої статті 237-1 цього кодексу, частин першої, другої, третьої статті 23 Цивільного кодексу України;

щодо конституційності окремих приписів пункту 1 частини другої статті 137, абзацу першого частини восьмої статті 141 Цивільного процесуального кодексу України.

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