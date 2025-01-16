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КСУ рассматривает дело о конституционности Закона о системе гарантирования вкладов

21:10, 16 января 2025
В Конституционном Суде Украины продолжается обсуждение важных конституционных жалоб.
КСУ рассматривает дело о конституционности Закона о системе гарантирования вкладов
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16 января 2025 года Конституционный Суд Украины продолжил рассмотрение ряда важных дел. Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел:

  • по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно конституционности Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
  • по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности пункта 1 части первой статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»;
  • по конституционной жалобе Самсина Игоря Леоновича относительно конституционности предписания второго предложения части первой статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на пленарном заседании приняла Постановление о возобновлении рассмотрения дела на открытой части пленарного заседания и изменении формы его рассмотрения с письменной на устное производство по конституционным жалобам относительно конституционности подпункта 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352-ІХ.

В этот же день состоялись заседания коллегий судей Второго сената, на которых судьи рассматривали вопрос об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения коллегии судей приняли 3 постановления (окончательных) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

  • относительно конституционности абзаца сорок четвертого пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения» от 24 марта 2022 года № 2145-ІХ и отдельного предписания подпункта 5 пункта 27 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины;
  • относительно конституционности части первой статьи 233 Кодекса законов о труде Украины во взаимосвязи с предписаниями части первой статьи 237-1 этого кодекса, частей первой, второй, третьей статьи 23 Гражданского кодекса Украины;
  • относительно конституционности отдельных предписаний пункта 1 части второй статьи 137, абзаца первого части восьмой статьи 141 Гражданского процессуального кодекса Украины.

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