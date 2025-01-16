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В Австралии блогера обвинили в пытках ребенка ради донатов

20:40, 16 января 2025
Полиция Австралии раскрыла схему отравления ребенка для мошенничества на $60 000.
В Австралии блогера обвинили в пытках ребенка ради донатов
Фото: Queensland Police
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В Австралии под стражу взяли 34-летнюю блогершу, которую подозревают в отравлении ребенка для сбора денег от подписчиков. Об этом сообщают Australian Broadcasting Company и Sky News Australia.

По данным следствия, с 6 августа по 15 октября 2024 года женщина давала ребенку лекарства без разрешения врача, используя препараты, назначенные другим людям. Полиция не подтвердила родственных связей между блогером и пострадавшим ребенком, отметив лишь, что он был «знаком» подозреваемой.

Женщина снимала видео, на которых ребенок находился в сильной боли, и публиковала их, чтобы собрать деньги через платформу GoFundMe. Таким образом ей удалось получить $60 000.

Из-за действий подозреваемой ребенок оказался в больнице с серьезными проблемами со здоровьем. Медицинский персонал, который лечил ребенка, сообщил о подозрительном поведении матери в октябре 2024 года.

«Эксперты описали, что ребенок пережил сильный эмоциональный и физический стресс и получил вред», - заявил детектив-инспектор Далтон.

Блогеру выдвинули несколько обвинений, среди которых:

  • применение яда с целью причинения вреда;
  • пытки;
  • подготовка к преступлениям с использованием опасных предметов;
  • изготовление материалов для эксплуатации детей;
  • мошенничество.

Дело сейчас рассматривают правоохранительные органы, женщина находится под стражей.

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