«Укрзализныця» ускорила рейсы на Одесском направлении и добавила новые остановки

С 27 января «Укрзализныця» завершает ремонт железнодорожной инфраструктуры, что позволит значительно ускорить ряд поездов на Одесском направлении и ввести новые остановки в Николаевской области. Об этом сообщили в УЗ.
Ускорение движения
Пассажиры смогут быстрее добраться до Одессы из таких городов:
Отправление из Запорожья: 16:00, прибытие в Одессу: 05:25 (на 2 часа 4 минуты раньше).
Обратно: отправление из Одессы: 23:18, прибытие в Запорожье: 13:30 (на 1 час 59 минут быстрее).
Отправление из Днепра: 18:07, прибытие в Одессу: 05:25 (ускорение: 2 часа 4 минуты).
Обратно: отправление из Одессы: 23:18, прибытие в Днепр: 11:11 (ускорение: 1 час 59 минут).
Отправление из Кривого Рога: 18:03, прибытие в Одессу: 05:25 (ускорение: 2 часа 4 минуты).
Обратно: отправление из Одессы: 23:18, прибытие в Кривой Рог: 11:44 (ускорение: 1 час 59 минут).
Отправление из Киева: 17:25, прибытие в Одессу: 06:15 (на 2 часа быстрее).
Обратно: отправление из Одессы: 19:50, прибытие в Киев: 09:02 (ускорение: 2 часа 26 минут).
Отправление из Харькова: 20:20, прибытие в Одессу: 07:12 (на 3 часа 12 минут быстрее).
Обратно: отправление из Одессы: 22:29, прибытие в Харьков: 09:21 (ускорение: 3 часа 13 минут).
Новые остановки
На маршрутах появятся остановки в Николаевской области:
- Вознесенск,
- Южноукраинск,
- Колосовка.
Также поезда №51/52, №53/54, №253/254 и №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им.
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