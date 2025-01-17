В Запорожье установят 17 новых бетонных укрытий

На установку 17 модульных бетонных укрытий уйдет две недели.

Фото: Тelegram/Иван Федоров

В течение двух недель в Запорожье установят 17 модульных бетонных укрытий, которые будут вмещать от 25 до 50 человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Укрытия разместят в Шевченковском и Коммунарском районах города. Их установят вблизи остановок общественного транспорта и в местах массового пребывания людей, чтобы обеспечить максимальную доступность во время опасности.

Модульные укрытия будут обслуживать коммунальные предприятия в зависимости от их расположения: возле остановок или в парках.

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