Минздрав запустил новую программу медосмотров для детей дома и в медучреждениях

Новая программа Минздрава охватит все области Украины в 2025 году.

Фото: nus.org.ua

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый порядок медицинских осмотров детей дома и в медицинских учреждениях. Программа «Забота от рождения дома» унифицирует подход к наблюдению за детьми в возрасте до четырех лет и предусматривает комплексную поддержку родителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Семейные медицинские сестры будут проводить четыре визита в семьи с детьми продолжительностью 60-90 минут, а еще шесть консультаций доступны в медицинских учреждениях по рекомендации врача. Программа предусматривает:

консультации по вакцинации;

поддержку грудного вскармливания;

советы по прикорму;

профилактику травматизма дома;

мониторинг развития ребенка;

выявление послеродовой депрессии у матерей;

содействие позитивному отцовству.

Для подготовки медицинских работников создано 12 тренингово-ресурсных центров в семи регионах Украины, в частности в Волынской, Львовской, Киевской и Одесской областях. Еще 10 центров планируют открыть в 2025 году. Там специалисты учатся основам раннего развития детей, консультирования родителей и выявления социальных рисков.

В 2024 году домашние визиты проводились в 15 областях, охватывая даже прифронтовые районы. Услугой воспользовались более 40 тысяч детей и их опекунов. Оказание помощи обеспечивали более 1100 медиков, которые прошли специальное обучение.

В 2025 году программа станет доступной во всех регионах Украины.

Программа уже действует в Донецкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской и других областях, а также в Киеве, обеспечивая медицинское сопровождение детей и поддержку их семей.

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