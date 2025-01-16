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МОЗ запустило нову програму медоглядів для дітей вдома та в медзакладах

21:56, 16 січня 2025
Нова програма МОЗ охопить всі області України у 2025 році.
МОЗ запустило нову програму медоглядів для дітей вдома та в медзакладах
Фото: nus.org.ua
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Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий порядок медичних оглядів дітей вдома та в медичних закладах. Програма «Турбота від народження вдома» уніфікує підхід до спостереження за дітьми віком до чотирьох років і передбачає комплексну підтримку батьків. Про це повідомили у відомстві.

Сімейні медичні сестри проводитимуть чотири візити до сімей з дітьми тривалістю 60-90 хвилин, а ще шість консультацій доступні в медичних закладах за рекомендацією лікаря. Програма передбачає:

  • консультації щодо вакцинації;
  • підтримку грудного вигодовування;
  • поради щодо прикорму;
  • профілактику травматизму вдома;
  • моніторинг розвитку дитини;
  • виявлення післяпологової депресії у матерів;
  • сприяння позитивному батьківству.

Для підготовки медичних працівників створено 12 тренінгово-ресурсних центрів у семи регіонах України, зокрема у Волинській, Львівській, Київській та Одеській областях. Ще 10 центрів планують відкрити у 2025 році. Там фахівці навчаються основ раннього розвитку дітей, консультування батьків та виявлення соціальних ризиків.

У 2024 році домашні візити проводилися в 15 областях, охоплюючи навіть прифронтові райони. Послугою скористалися понад 40 тисяч дітей і їхніх опікунів. Надання допомоги забезпечували понад 1100 медиків, які пройшли спеціальне навчання.

У 2025 році програма стане доступною в усіх регіонах України.

Програма вже діє у Донецькій, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській та інших областях, а також у Києві, забезпечуючи медичний супровід дітей і підтримку їхніх сімей.

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МОЗ діти медицина

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