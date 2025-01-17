У Запоріжжі встановлять 17 нових бетонних укриттів

На встановлення 17 модульних бетонних укриттів піде два тижні.

Фото: Тelegram/Іван Федоров

Протягом двох тижнів у Запоріжжі встановлять 17 модульних бетонних укриттів, які вміщуватимуть від 25 до 50 людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Укриття розмістять у Шевченківському та Комунарському районах міста. Їх встановлять поблизу зупинок громадського транспорту та у місцях масового перебування людей, щоб забезпечити максимальну доступність під час небезпеки.

Модульні укриття будуть обслуговувати комунальні підприємства залежно від їхнього розташування: біля зупинок або в парках.

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