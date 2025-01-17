«Укрзалізниця» прискорила рейси на Одеському напрямку та додала нові зупинки

На 3 години швидше за оновленим графіком курсуватимуть потяги на Одеському напрямку.

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З 27 січня «Укрзалізниця» завершує ремонт залізничної інфраструктури, що дозволить значно прискорити низку поїздів на Одеському напрямку та запровадити нові зупинки в Миколаївській області. Про це повідомили в УЗ.

Прискорення руху

Пасажири зможуть швидше дістатися Одеси з таких міст:

Запоріжжя — Одеса (№51/52):

Відправлення із Запоріжжя: 16:00, прибуття в Одесу: 05:25 (на 2 години 4 хвилини раніше).

Зворотно: відправлення з Одеси: 23:18, прибуття в Запоріжжя: 13:30 (на 1 годину 59 хвилин швидше).

Дніпро — Одеса (№53/54):

Відправлення з Дніпра: 18:07, прибуття в Одесу: 05:25 (прискорення: 2 години 4 хвилини).

Зворотно: відправлення з Одеси: 23:18, прибуття в Дніпро: 11:11 (прискорення: 1 година 59 хвилин).

Кривий Ріг — Одеса (№253/254):

Відправлення з Кривого Рогу: 18:03, прибуття в Одесу: 05:25 (прискорення: 2 години 4 хвилини).

Зворотно: відправлення з Одеси: 23:18, прибуття в Кривий Ріг: 11:44 (прискорення: 1 година 59 хвилин).

Київ — Одеса (№148/147):

Відправлення з Києва: 17:25, прибуття в Одесу: 06:15 (на 2 години швидше).

Зворотно: відправлення з Одеси: 19:50, прибуття в Київ: 09:02 (прискорення: 2 години 26 хвилин).

Харків — Одеса (№7/8):

Відправлення з Харкова: 20:20, прибуття в Одесу: 07:12 (на 3 години 12 хвилин швидше).

Зворотно: відправлення з Одеси: 22:29, прибуття в Харків: 09:21 (прискорення: 3 години 13 хвилин).

Нові зупинки

На маршрутах з’являться зупинки в Миколаївській області:

Вознесенськ,

Южноукраїнськ,

Колосівка.

Також поїзди №51/52, №53/54, №253/254 та №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

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