«Укрзалізниця» прискорила рейси на Одеському напрямку та додала нові зупинки

З 27 січня «Укрзалізниця» завершує ремонт залізничної інфраструктури, що дозволить значно прискорити низку поїздів на Одеському напрямку та запровадити нові зупинки в Миколаївській області. Про це повідомили в УЗ.
Прискорення руху
Пасажири зможуть швидше дістатися Одеси з таких міст:
Відправлення із Запоріжжя: 16:00, прибуття в Одесу: 05:25 (на 2 години 4 хвилини раніше).
Зворотно: відправлення з Одеси: 23:18, прибуття в Запоріжжя: 13:30 (на 1 годину 59 хвилин швидше).
Відправлення з Дніпра: 18:07, прибуття в Одесу: 05:25 (прискорення: 2 години 4 хвилини).
Зворотно: відправлення з Одеси: 23:18, прибуття в Дніпро: 11:11 (прискорення: 1 година 59 хвилин).
Відправлення з Кривого Рогу: 18:03, прибуття в Одесу: 05:25 (прискорення: 2 години 4 хвилини).
Зворотно: відправлення з Одеси: 23:18, прибуття в Кривий Ріг: 11:44 (прискорення: 1 година 59 хвилин).
Відправлення з Києва: 17:25, прибуття в Одесу: 06:15 (на 2 години швидше).
Зворотно: відправлення з Одеси: 19:50, прибуття в Київ: 09:02 (прискорення: 2 години 26 хвилин).
Відправлення з Харкова: 20:20, прибуття в Одесу: 07:12 (на 3 години 12 хвилин швидше).
Зворотно: відправлення з Одеси: 22:29, прибуття в Харків: 09:21 (прискорення: 3 години 13 хвилин).
Нові зупинки
На маршрутах з’являться зупинки в Миколаївській області:
Також поїзди №51/52, №53/54, №253/254 та №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.