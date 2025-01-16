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В Австралії блогерку звинуватили в катуванні дитини заради донатів

20:40, 16 січня 2025
Поліція Австралії розкрила схему отруєння дитини для шахрайства на $60 000.
В Австралії блогерку звинуватили в катуванні дитини заради донатів
Фото: Queensland Police
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В Австралії під варту взяли 34-річну блогерку, яку підозрюють в отруєнні дитини задля збору грошей від підписників. Про це повідомляють Australian Broadcasting Company та Sky News Australia.

За даними слідства, з 6 серпня по 15 жовтня 2024 року жінка давала дитині ліки без дозволу лікаря, використовуючи препарати, призначені іншим людям. Поліція не підтвердила родинних зв’язків між блогеркою та потерпілою дитиною, зазначивши лише, що вона була «знайома» підозрюваній.

Жінка знімала відео, на яких дитина перебувала у сильному болю, і публікувала їх, щоб зібрати гроші через платформу GoFundMe. Таким чином їй вдалося отримати $60 000.

Через дії підозрюваної дитина опинилася в лікарні з серйозними проблемами зі здоров’ям. Медичний персонал, який лікував дитину, повідомив про підозрілу поведінку матері в жовтні 2024 року.

«Експерти описали, що дитина пережила сильний емоційний і фізичний стрес і зазнала шкоди», — заявив детектив-інспектор Далтон.

Блогерці висунули кілька звинувачень, серед яких:

  • застосування отрути з метою заподіяння шкоди;
  • катування;
  • підготовка до злочинів із використанням небезпечних предметів;
  • виготовлення матеріалів для експлуатації дітей;
  • шахрайство.

Справу наразі розглядають правоохоронні органи, жінка перебуває під вартою.

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поліція гроші діти Австрія

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