Отошел в мир иной легендарный режиссер «Твин Пикса» и «Малголленд Драйв» Дэвид Линч

Американский режиссер, сценарист и продюсер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет.

Фото: Getty Images

16 января 2025 года на 78-м году жизни скончался американский режиссер, сценарист и продюсер Дэвид Линч. Известный своими культовыми работами, такими как «Твин Пикс», «Малголленд Драйв» и «Синий бархат», Линч радикально изменил лицо американского кино благодаря своему мрачному и сюрреалистическому стилю.

Семья режиссера сообщила о его смерти, но не раскрыла обстоятельств трагедии.

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы благодарны, если бы нам позволили побыть самим. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: «Следи за пончиком, а не за дыркой», - сказано в сообщении.

Дэвид Линч был признан мастером создания психологических триллеров и загадочных нарративов, его работы неоднократно выходили за пределы традиционных жанров, сочетая элементы ужасов, фильма нуар, сюрреализма и драмы. Кроме своих киноработ, он изменил формат телевидения с сериалом «Твин Пикс», который стал настоящим культурным феноменом.

В 2024 году режиссер объявил, что ему поставили диагноз эмфизему легких, которую он получил из-за многолетнего курения, и что он, вероятно, больше не сможет работать как режиссер. Его смерть стала большой потерей для киноиндустрии, его творчество оставит глубокий след в кинематографии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.