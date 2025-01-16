Велика Британія передасть Україні 15 систем ППО Gravehawk

Велика Британія у 2025 році посилить обороноздатність України сучасними системами ППО.

Фото: mil.in.ua

Велика Британія оголосила про плани передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk у 2025 році. Система, що розробляється за спільного фінансування Великої Британії та Данії, була успішно випробувана в Україні у вересні 2024 року.

Уряд Великої Британії повідомив, що поставки відбудуться протягом року, а до кінця 2024-го країна планує передати Україні два прототипи системи. Gravehawk, що за розмірами нагадує морський контейнер, здатна модифікувати ракети класу «повітря-повітря» для наземної протиповітряної оборони.

Система також може використовувати ракети, вже наявні на озброєнні Збройних Сил України, що підвищує її ефективність у боротьбі з повітряними загрозами. Крім того, Велика Британія планує передати Україні 150 артилерійських стволів у рамках пакета допомоги на суму близько 2,6 мільярда євро, коштом заморожених російських активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.