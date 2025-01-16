Володимир Зеленський обговорив з главою МЗС Нідерландів підтримку України в ЄС та НАТО

Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом. Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Зустріч була з міністром закордонних справ Нідерландів. Нідерланди - один із найважливіших наших партнерів. З усіх питань: ЄС для України, НАТО, а також відповідальність Росії, російського керівництва за цю війну. Обов'язково це буде - ми знайдемо формат», — заявив Зеленський.

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